Через неможливість захоплення Покровська ворог посилює тиск на Мирноград, - УВ "Схід"

Ситуація в Мирнограді

Раніше РБК-Україна писало, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат. Зокрема, у Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

Аналітики проєкту DeepState 20 грудня повідомляли, що ситуація в Мирнограді залишається невизначеною, а саме місто було віднесене до так званої "сірої зони", що означало необхідність уточнення даних щодо фактичного контролю над ним.

Водночас в оперативному командуванні "Схід" заявляли, що українські сили продовжують утримувати оборонні позиції та знищують підрозділи противника на підступах до Мирнограда.

Перед тим у командуванні розповідали, що на Покровську та Мирнограді з'явилася нова логістика, проте ситуація залишалася складною.