Из-за невозможности захвата Покровска враг усиливает давление на Мирноград, - ГВ "Восток"

Ситуация в Мирнограде

Ранее РБК-Украина писало, что украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери. В частности, в Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Аналитики проекта DeepState 20 декабря сообщали, что ситуация в Мирнограде остается неопределенной, а сам город был отнесен к так называемой "серой зоне", что означало необходимость уточнения данных о фактическом контроле над ним.

В то же время в оперативном командовании "Восток" заявляли, что украинские силы продолжают удерживать оборонительные позиции и уничтожают подразделения противника на подступах к Мирнограду.

Перед тем в командовании рассказывали, что на Покровске и Мирнограде появилась новая логистика, однако ситуация оставалась сложной.