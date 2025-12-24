Через неможливість захоплення Покровська ворог посилює тиск на Мирноград, - УВ "Схід"
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і від початку доби відбивають російські штурми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання військ "Схід" у Facebook.
На Покровському напрямку протягом дня противник 11 разів намагався просунутися до позицій українських військових поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне та Філія.
Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника, розповіли в угрупуванні військ.
У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Як повідомляють в УВ "Схід", через неможливість встановити контроль над Покровськом ворог посилює тиск на Мирноград. Противник зосередив в районі Мирнограду близько десяти підрозділів.
З початку грудня морпіхи та десантники, які обороняють місто, ліквідували та "вивели з ладу" у районі Мирнограду 207 окупантів. Також знищили та пошкодили танк, три бойові броньовані машини, гармату, "Град", шість одиниць автотранспорту та 34 одиниці безпілотників різних типів, відзвітували в УВ "Схід".
Ситуація в Мирнограді
Раніше РБК-Україна писало, що українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат. Зокрема, у Мирнограді ЗСУ тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.
Аналітики проєкту DeepState 20 грудня повідомляли, що ситуація в Мирнограді залишається невизначеною, а саме місто було віднесене до так званої "сірої зони", що означало необхідність уточнення даних щодо фактичного контролю над ним.
Водночас в оперативному командуванні "Схід" заявляли, що українські сили продовжують утримувати оборонні позиції та знищують підрозділи противника на підступах до Мирнограда.
Перед тим у командуванні розповідали, що на Покровську та Мирнограді з'явилася нова логістика, проте ситуація залишалася складною.