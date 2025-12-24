Из-за невозможности захвата Покровска враг усиливает давление на Мирноград, - ГВ "Восток"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и с начала суток отражают российские штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток" в Facebook.

На Покровском направлении в течение дня противник 11 раз пытался продвинуться к позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филия. Силы обороны Украины по-прежнему контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника, рассказали в группировке войск. В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу. Как сообщают в ГВ "Восток", из-за невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Противник сосредоточил в районе Мирнограда около десяти подразделений. С начала декабря морпехи и десантники, которые обороняют город, ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 оккупантов. Также уничтожили и повредили танк, три боевые бронированные машины, пушку, "Град", шесть единиц автотранспорта и 34 единицы беспилотников разных типов, отчитались в ГВ "Восток".