Из-за невозможности захвата Покровска враг усиливает давление на Мирноград, - ГВ "Восток"

Украина, Среда 24 декабря 2025 22:06
Из-за невозможности захвата Покровска враг усиливает давление на Мирноград, - ГВ "Восток" Фото: расчет самоходной гаубицы на позиции возле Покровска (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Восток" сдерживают натиск противника и с начала суток отражают российские штурмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Группировку войск "Восток" в Facebook.

На Покровском направлении в течение дня противник 11 раз пытался продвинуться к позициям украинских военных вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Красный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное и Филия.

Силы обороны Украины по-прежнему контролируют северную часть Покровска. В центральной части города украинские воины блокируют продвижение противника, рассказали в группировке войск.

В Мирнограде украинские подразделения держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Как сообщают в ГВ "Восток", из-за невозможности установить контроль над Покровском враг усиливает давление на Мирноград. Противник сосредоточил в районе Мирнограда около десяти подразделений.

С начала декабря морпехи и десантники, которые обороняют город, ликвидировали и "вывели из строя" в районе Мирнограда 207 оккупантов. Также уничтожили и повредили танк, три боевые бронированные машины, пушку, "Град", шесть единиц автотранспорта и 34 единицы беспилотников разных типов, отчитались в ГВ "Восток".

Ситуация в Мирнограде

Ранее РБК-Украина писало, что украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. Враг несет значительные потери. В частности, в Мирнограде ВСУ держат оборонительные рубежи и ликвидируют противника на подступах к городу.

Аналитики проекта DeepState 20 декабря сообщали, что ситуация в Мирнограде остается неопределенной, а сам город был отнесен к так называемой "серой зоне", что означало необходимость уточнения данных о фактическом контроле над ним.

В то же время в оперативном командовании "Восток" заявляли, что украинские силы продолжают удерживать оборонительные позиции и уничтожают подразделения противника на подступах к Мирнограду.

Перед тем в командовании рассказывали, что на Покровске и Мирнограде появилась новая логистика, однако ситуация оставалась сложной.

