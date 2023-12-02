UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через негоду в Польщі затримуються три потяги УЗ: які та на скільки

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі вирує негода, через що у декількох воєводствах затримки транспорту. У звʼязку з цим, затримуються й українські потяги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці" в Telegram.

"Через масові затримки, спричинені негодою в одразу кількох польських воєводствах, наші поїзди №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ чекатимуть додаткову годину в Перемишлі", - йдеться у повідомленні. 

При цьому зазначається, що усіх пасажирів, що навіть з урахуванням додаткового часу на пересадку не встигнуть на свій український поїзд, зможуть сісти на ранковий рейс за тими ж квитками.

Крім того, поїзд №119/120 Хелм - Київ наразі прямує до Києва із запізненням +1:37.

"Оскільки прибуття очікується напередодні комендантської години, його вже готові зустрічати наші вокзальні стюарди та надані містом автобуси для розвозки пасажирів у супроводі патрульних авто", - йдеться у повідомленні. 

Також повідомляється, що у цілому з-поміж 84 поїздів "Укрзалізниці" тільки три наразі рухаються із затримкою понад одну годину, ситуація контрольована. 

Погода в Україні 

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.

Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Крім того, в Україні затримується низка потягів через снігопади. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПольща