Через негоду в Польщі затримуються три потяги УЗ: які та на скільки

"Через масові затримки, спричинені негодою в одразу кількох польських воєводствах, наші поїзди №36 Перемишль - Одеса та №54 Перемишль - Київ чекатимуть додаткову годину в Перемишлі", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що усіх пасажирів, що навіть з урахуванням додаткового часу на пересадку не встигнуть на свій український поїзд, зможуть сісти на ранковий рейс за тими ж квитками.

Крім того, поїзд №119/120 Хелм - Київ наразі прямує до Києва із запізненням +1:37.

"Оскільки прибуття очікується напередодні комендантської години, його вже готові зустрічати наші вокзальні стюарди та надані містом автобуси для розвозки пасажирів у супроводі патрульних авто", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що у цілому з-поміж 84 поїздів "Укрзалізниці" тільки три наразі рухаються із затримкою понад одну годину, ситуація контрольована.

Погода в Україні

Сьогодні атмосферний фронт накриє частину України, тому опади очікуються на заході, півночі, у Харківській та Полтавській областях.

Київ 2 грудня накриє сильний туман. Видимість знизиться до 200-500 метрів.

Крім того, в Україні затримується низка потягів через снігопади.

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