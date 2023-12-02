Из-за непогоды в Польше задерживаются три поезда УЗ: какие и на сколько

"Из-за массовых задержек, вызванных непогодой сразу в нескольких польских воеводствах, наши поезда №36 Перемышль - Одесса и №54 Перемышль - Киев будут ждать дополнительный час в Перемышле", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что все пассажиры, которые даже с учетом дополнительного времени на пересадку не успеют на свой украинский поезд, смогут сесть на утренний рейс по тем же билетам.

Кроме того, поезд №119/120 Хелм - Киев сейчас следует в Киев с опозданием +1:37.

"Поскольку прибытие ожидается накануне комендантского часа, его уже готовы встречать наши вокзальные стюарды и предоставленные городом автобусы для развозки пассажиров в сопровождении патрульных авто", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в целом из 84 поездов "Укрзализныци" только три пока движутся с задержкой более одного часа, ситуация контролируется.

Погода в Украине

Сегодня атмосферный фронт накроет часть Украины, поэтому осадки ожидаются на западе, севере, Харьковской и Полтавской областях.

Киев 2 декабря покроет сильный туман. Видимость снизится до 200-500 метров.

Кроме того, в Украине задерживается ряд поездов из-за снегопадов.

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