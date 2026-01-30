Через негоду в Україні обмежують рух транспорту: на яких дорогах

Погіршення погоди в Україні

Нагадаємо, з 30 січня до України повертається морозна погода. Майже по всій країні очікуються опади та різке зниження температури.

За даними синоптиків, наприкінці січня - на початку лютого очікується різке похолодання. Температура повітря в окремих регіонах може опускатися до -30 градусів, оголошено високий рівень небезпеки.

На тлі прогнозів щодо посилення морозів у Львові розпочали готуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці. Оскільки ситуація може бути важкою навіть без терактів РФ.

Влада закликала містян запастися базово необхідним набором продуктів, питної води та ліків, а також організуватися та перевірити укриття.

Тим часом Міністерство освіти й науки України рекомендує продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі закладам вищої освіти.