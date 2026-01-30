Из-за непогоды в Украине ограничивают движение транспорта: на каких дорогах

"Из-за осложнения погодных условий сегодня с 13:00 часов временно ограничивается движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Движение ограничено на дорогах:

Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка : км 230+347 - км 296+280 (с. Недригайлов - г. Сумы)

Н-12 Сумы - Полтава : км 10+809 - км 73+690 (г. Сумы - г. Ахтырка)

Н-12-1 Объезд г. Сумы: км 0+000 - км 19+045

В полиции призвали водителей учитывать погодные условия и состояние дорог, заранее планировать маршруты, придерживаться дорожных знаков и указаний патрульных, а также быть внимательными за рулем.

О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Водители могут переждать непогоду в заранее определенных местах временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса, отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, днем 30 января в южной половине Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег, на дорогах гололедица - І уровень опасности - желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.