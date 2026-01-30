RU

Общество Образование Деньги Изменения

Из-за непогоды в Украине ограничивают движение транспорта: на каких дорогах

Фото: Из-за непогоды в Украине ограничивают движение транспорта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сегодня, 30 января, из-за сложных погодных условий в Украине начали вводить ограничения движения для грузовиков. В частности, в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

"Из-за осложнения погодных условий сегодня с 13:00 часов временно ограничивается движение грузовых и крупногабаритных транспортных средств", - говорится в сообщении.

Движение ограничено на дорогах:

  • Н-07 Киев - Сумы - Юнаковка: км 230+347 - км 296+280 (с. Недригайлов - г. Сумы)

  • Н-12 Сумы - Полтава: км 10+809 - км 73+690 (г. Сумы - г. Ахтырка)

  • Н-12-1 Объезд г. Сумы: км 0+000 - км 19+045

В полиции призвали водителей учитывать погодные условия и состояние дорог, заранее планировать маршруты, придерживаться дорожных знаков и указаний патрульных, а также быть внимательными за рулем.

О снятии ограничений сообщат дополнительно.

Водители могут переждать непогоду в заранее определенных местах временной стоянки транспортных средств в полосах отвода автомобильных дорог и вблизи объектов дорожного сервиса, отмечается в сообщении.

По данным синоптиков, днем 30 января в южной половине Сумской области и г. Сумы ожидается значительный снег, на дорогах гололедица - І уровень опасности - желтый.

Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

 

Ухудшение погоды в Украине ухудшение погоды в Украине

Напомним, с 30 января в Украину возвращается морозная погода. Почти по всей стране ожидаются осадки и резкое снижение температуры.

По данным синоптиков, в конце января - начале февраля ожидается резкое похолодание. Температура воздуха в отдельных регионах может опускаться до -30 градусов, объявлен высокий уровень опасности.

На фоне прогнозов по усилению морозов во Львове начали готовиться к чрезвычайной ситуации в энергетике. Поскольку ситуация может быть тяжелой даже без терактов РФ.

Власти призвали горожан запастись базово необходимым набором продуктов, питьевой воды и лекарств, а также организоваться и проверить укрытия.

Тем временем Министерство образования и науки Украины рекомендует продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате учреждениям высшего образования.

