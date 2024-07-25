ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Через месяц-полтора РФ станет в оборону, - командующий НГУ

Украина, Четверг 25 июля 2024 11:22
UA EN RU
Через месяц-полтора РФ станет в оборону, - командующий НГУ Фото: командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко (t me Pivnenko_NGU)
Автор: Наталия Гурковская

Через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Нацгвардии Александра Пивненко изданию "Укринформ".

"Трудно (на фронте, - ред). Но наступательные возможности противника не безграничны, да и сколько они несут потерь... Я думаю, еще месяц-полтора и они не смогут вести активные штурмы на сразу многих направлениях и станут в оборону в любом случае. А нам за это время нужно сформировать наши подразделения, подготовить. Так, это война..." - сказал он.

По словам Пивненко, ВСУ нужно искать слабые места врага и обходить сильные.

"Надо адаптироваться, менять модель управления, ставить задачу: если так не работает - пытаться асимметрично. Но кардинально все не изменишь, на все нужно время, особенно если говорить о системных изменениях", - констатировал генерал.

Ситуация на фронте

За прошлые сутки, 24 июля, на фронте в Украине произошло 149 боевых столкновений. Самой тяжелой ситуация остается на Покровском и Кураховском направлениях.

К тому же, как утверждают аналитики Института изучения войны, российские оккупанты провели рейд вблизи Сотницкого Казачка на приграничье Харьковской области. Также на фронте фиксируется продвижение захватчиков вблизи Авдеевки и Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Нацгвардия Война в Украине
NEWS
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня
DAILY
Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны
Юлия Гаюкжурналист РБК-Украина Эмбриолог Ольга Малюта: Люди хотят рожать даже во время войны