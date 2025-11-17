Через медучет оккупанты формируют базу мужчин призывного возраста на ВОТ Херсонщины, - ЦНС
Оккупационные власти Херсонской области через "прикрепление к поликлиникам" местных жителей создают полный реестр украинцев, в том числе мужчин призывного возраста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Оккупационная администрация Херсонщины развернула кампанию по "прикреплению населения к поликлиникам" по полису обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ.
Официально - это способ "упорядочить медицинское обслуживание". На самом деле таким образом оккупанты создают полный реестр жителей, который позволяет фиксировать фактическое место пребывания каждого человека и отслеживать его перемещения.
По информации Центра национального сопротивления, медицинские учреждения получили негласные указания собирать паспортные данные, адреса, места жительства и состав семей и передавать эту информацию в оккупационные администрации.
Учет мужчин призывного возраста
Особый акцент делается на мужчинах призывного возраста: их медицинский учет уже синхронизируют с данными так называемых военкоматов.
"Те, кто уехал, сразу исчезают из реестра, а те, кто остался, становятся легкодоступными для проверок, вызовов и дальнейших мобилизационных процедур", - отмечают в ЦНС.
В Центре со ссылкой на жителей оккупированной части Херсонщины сообщают: без "прикрепления к поликлинике" оккупанты угрожают не принимать в больницу и отказывать в плановом лечении.
"Медицина превращается в инструмент контроля и подготовки к дальнейшим мобилизационным процессам. Оккупанты фактически создают единый реестр населения, где каждый - под контролем и доступен для любых действий "власти", - говорится в сообщении ЦНС.
Мобилизация украинцев на ВОТ
Ранее РБК-Украина со ссылкой на ЦНС писало, что оккупационные власти пытаются узаконить принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий Украины, несмотря на предыдущие заявления об "освобождении местных от военной службы".
По информации источников ЦНС в Запорожской области, оккупационные "военкоматы" уже получили указания из Москвы по подготовке списков "годных к службе" мужчин в возрасте от 18 до 50 лет.
Также оккупационная власть на временно оккупированных территориях Украины резко усилила проверки. Теперь так называемые фильтрационные мероприятия проходят не только на блокпостах, но и на рабочих местах.