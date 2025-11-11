Через майже 10 років ув'язнення: Ліван звільнив сина Каддафі

У понеділок, 10 листопада, Ліван звільнив Ганнібала Каддафі, сина покійного лідера Лівії Муаммара Каддафі. Це сталося через майже 10 років утримання під вартою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зокрема, Каддафі був викрадений у 2015 році бойовиками в Сирії, де він жив у вигнанні зі своєю ліванською дружиною і дітьми після того, як його батька було вбито під час повстання, яке спалахнуло в Лівії у 2011 році.

Того ж року ліванська влада взяла його під варту і звинуватила в приховуванні інформації про долю імама Муси ас Садра - ліванського шиїтського мусульманського священнослужителя, який зник разом зі своїми супутниками під час поїздки до Лівії в 1978 році.

У момент, коли Садр зник, Ганнібалу було лише два роки, і ставши дорослим, він не обіймав жодних високих офіційних посад у Лівії.

Правозахисні організації засудили обставини його затримання, назвавши звинувачення "неправдивими". Уже 2023 року Ганнібал Каддафі оголосив голодування на знак протесту проти ув'язнення, після чого його здоров'я погіршилося, і йому знадобилася госпіталізація.

Минулого місяця, у жовтні 2025 року, судові органи Лівану ухвалили звільнити Каддафі і встановити заставу в розмірі 11 млн доларів. Джерело Reuters розповіло, що адвокати заперечували, і суд знизив заставу приблизно до 900 тисяч доларів.

Крім того, оновлене рішення зняло заборону на виїзд Каддафі.

"Каддафі звільнили після того, як його адвокати внесли заставу", - цитує Reuters Національне інформаційне агентство.

Водночас лівійський уряд національної єдності Абдулхаміда ад-Дбейби, що базується в Тріполі, висловив вдячність президенту Лівану та спікеру парламенту за їхню "співпрацю, що призвела до звільнення Каддафі".

Reuters зазначає, що загадкове зникнення мусульманського священнослужителя Садра, що сталося майже півстоліття тому, спричинило десятиліття звинувачень між Лівією та Ліваном.

Нині ж уряд нацединства Лівії у своїй заяві привітав "щирі наміри ліванського керівництва відновити дипломатичні стосунки між двома країнами та розвивати співробітництво в галузі політики, економіки й безпеки".