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Сын Каддафи примет участие в выборах президента Ливии

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Триполи, Воскресенье 14 ноября 2021 12:11
Сын Каддафи примет участие в выборах президента Ливии Фото: Сейф аль-Ислам Каддафи (wikimedia.org by Margarita Arredondas)
Автор: Юлия Бойко

Сын бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи примет участие в выборах президента Ливии. Сегодня он подал соответствующие документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ливийский телеканал Libya Alahrar.

Сообщается, что он подал документы в региональную избирательную комиссию в городе Себха на юге Ливии.

"Саиф Аль-Ислам Каддафи подал документ о своей кандидатуре на президентских выборах в центр Высшей национальной избирательной комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что сына Каддафи подозревают в связи с российскими наемниками "вагнеровцами", и ливийские органы уже выдали ордер на его арест.

Отметим, в феврале 2021 года стороны многолетнего вооруженного конфликта в Ливии договорились о формировании переходного правительства. Ожидается, что лидер Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар тоже примет участие в выборах президента.

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Муаммар Каддафи Ливия Выборы
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