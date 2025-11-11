ua en ru
Спустя почти 10 лет заключения: Ливан освободил сына Каддафи

Вторник 11 ноября 2025 03:40
Спустя почти 10 лет заключения: Ливан освободил сына Каддафи Фото: отец Ганнибала Каддафи Муаммар Каддафи, который был убит (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В понедельник, 10 ноября, Ливан освободил Ганнибала Каддафи, сына покойного лидера Ливии Муаммара Каддафи. Это произошло спустя почти 10 лет содержание под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Каддафи был похищен в 2015 году боевиками в Сирии, где он жил в изгнании со своей ливанской женой и детьми после того, как его отец был убит в ходе восстания, вспыхнувшего в Ливии в 2011 году.

В том же году ливанские власти взяли его под стражу и обвинили в сокрытии информации о судьбе имама Мусы ас Садра - ливанского шиитского мусульманского священнослужителя, который исчез вместе со своими спутниками во время поездки в Ливию в 1978 году.

В момент, когда Садр исчез, Ганнибалу было всего два года, и став взрослым, он не занимал никаких высоких официальных должностей в Ливии.

Правозащитные организации осудили обстоятельства его задержания, назвав обвинения "ложными". Уже в 2023 году Ганнибал Каддафи объявил голодовку в знак протеста против заключения, после чего его здоровье ухудшилось, и ему потребовалась госпитализация.

В прошлом месяце, октябре 2025 года, судебные органы Ливана постановили освободить Каддафи и установить залог в размере 11 млн долларов. Источник Reuters рассказал, что адвокаты возражали, и суд снизил залог примерно до 900 тысяч долларов.

Кроме того, обновленное решение сняло запрет на выезд Каддафи.

"Каддафи освободили после того, как его адвокаты внесли залог", - цитирует Reuters Национальное информационное агентство.

В то же время ливийское правительство национального единства Абдулхамида ад-Дбейбы, которое базируется в Триполи, выразило признательность президенту Ливана и спикеру парламента за их "сотрудничество, которое привело к освобождению Каддафи".

Reuters отмечает, что загадочное исчезновение мусульманского священнослужителя Садра, которое произошло почти полвека назад - вызвало десятилетия обвинений между Ливией и Ливаном.

Сейчас же правительство нацединства Ливии в своем заявлении приветствовало "искренние намерения ливанского руководства возобновить дипломатические отношения между двумя странами и развивать сотрудничество в области политики, экономики и безопасности".

Напомним, в 2021 году мы писали, что еще один сын Каддафи - Саиф Аль-Ислам, подал документы для участия в выборах президента Ливии.

Также мы писали, как был убит Муаммар Каддафи.

