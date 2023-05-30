Через масштабні лісові пожежі в Канаді евакуювали понад 16 тисяч осіб

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

У Новій Шотландії спалахнуло шість лісових пожеж, одна з яких, за попередніми оцінками департаменту природних ресурсів провінції, охопила 788 гектарів території.

Заступник керівника пожежної служби Дейв Мелдрум повідомив, що пожежа розвивається швидко і все ще не є під контролем. У столиці провінції Галіфаксі оголосили надзвичайний стан.

Інформації про постраждалих наразі немає, однак відомо, що вогонь знищив щонайменше 10 будівель. Станом на 29 травня, близько 16 400 людей були змушені покинути свої домівки, щоб врятуватись від вогню.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав масштабні пожежі в Новій Шотландії неймовірно серйозними і сказав, що його уряд готовий надати допомогу, якщо буде потрібно.

Лісові пожежі в Канаді