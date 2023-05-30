Из-за масштабных лесных пожаров в Канаде эвакуировали более 16 тысяч человек

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC .

В Новой Шотландии вспыхнули шесть лесных пожаров, один из которых, по предварительным оценкам департамента природных ресурсов провинции, охватил 788 гектаров территории.

Заместитель руководителя пожарной службы Дэйв Мелдрум сообщил, что пожар развивается быстро и все еще не находится под контролем. В столице провинции Галифаксе объявили чрезвычайное положение.

Информации о пострадавших пока нет, однако известно, что огонь уничтожил не менее 10 зданий. По состоянию на 29 мая около 16 400 человек были вынуждены покинуть свои дома, чтобы спастись от огня.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал масштабные пожары в Новой Шотландии невероятно серьезными и сказал, что его правительство готово оказать помощь, если потребуется.

Лесные пожары в Канаде