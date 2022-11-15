Через масований обстріл України понад 7 млн абонентів не мають електрики

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали масованого удару по території України. Внаслідок цього від електропостачання було відключено понад 7 млн абонентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка.
Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні постраждало 15 енергооб’єктів.
"Через це зараз є відключення в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Загалом зараз відключено більш як 7 млн абонентів, якщо ми рахуємо в людях, то це набагато більше", - заявив Тимошенко.
За його словами, ДСНС та енергетики роблять усе, для того, щоб відновити постачання електрики. Вже за кілька годин буде оновлена інформація, в яких областях у які терміни буде відновлено електропостачання.
Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.
Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки. За попередніми даними, одна людина загинула.
Попри найбільший ракетний удар по енергетичній інфраструктурі України з початку російського вторгнення, українська енергомережа залишається керованою.
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