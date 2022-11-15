Через масований обстріл України понад 7 млн абонентів не мають електрики

У вівторок, 15 листопада, росіяни завдали масованого удару по території України. Внаслідок цього від електропостачання було відключено понад 7 млн абонентів.

Внаслідок масованої ракетної атаки РФ по Україні постраждало 15 енергооб’єктів.

"Через це зараз є відключення в Києві, Вінницькій, Волинській, Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській областях. Загалом зараз відключено більш як 7 млн абонентів, якщо ми рахуємо в людях, то це набагато більше", - заявив Тимошенко.

За його словами, ДСНС та енергетики роблять усе, для того, щоб відновити постачання електрики. Вже за кілька годин буде оновлена інформація, в яких областях у які терміни буде відновлено електропостачання.