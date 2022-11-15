Из-за массированного обстрела Украины более 7 млн абонентов не имеют электричества

Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли массированный удар по территории Украины. В результате этого от электроснабжения было отключено более 7 млн абонентов.

В результате массированной ракетной атаки РФ по Украине пострадали 15 энергообъектов.

"Из-за этого сейчас есть отключение в Киеве, Винницкой, Волынской, Донецкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Всего сейчас отключено более 7 млн абонентов, если мы считаем в людях, то это гораздо больше", - заявил Тимошенко.

По его словам, ГСЧС и энергетики делают все для того, чтобы возобновить поставки электричества. Уже через несколько часов будет обновлена информация, в каких областях в какие сроки будет возобновлено электроснабжение.