ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Українську науку фінансуватимуть по-новому з 2026 року: в МОН озвучили деталі

Середа 12 листопада 2025 19:15
UA EN RU
Українську науку фінансуватимуть по-новому з 2026 року: в МОН озвучили деталі Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив про зміни у сфері (фото: Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Василина Копитко

Міністерство освіти і науки запроваджує нову модель атестації та фінансування наукових установ. Вона передбачає, що державні кошти розподілятимуться залежно від реальних результатів роботи, а не лише за принципом утримання.

Про це пише РБК-Україна із посилання на повідомлення міністра освіти і науки Оксена Лісового у Telegram.

Атестація понад 500 установ

Протягом року атестацію пройшли понад 500 наукових установ і закладів вищої освіти в шести напрямах: аграрно-ветеринарному, суспільному, інженерно-технологічному, природничо-математичному, біомедичному та гуманітарно-мистецькому.

"23 наукові установи, які продемонстрували найвищу ефективність, уже одержали додаткове базове фінансування. З 1 січня 2026 року його отримають ще 158 атестованих наукових установ та 110 університетів", - зазначив Лісовий.

Перехід від утримання до розвитку

За словами міністра, держава тепер інвестуватиме більше у тих, хто створює нові знання, проводить дослідження, залучає позабюджетні ресурси та робить внесок у розвиток економіки й оборони.

"Ми впровадили модель чесної конкуренції, у якій фінансування залежить від реальних результатів. Це перехід від утримання до розвитку", - наголосив він.

Нові пропорції фінансування з 2026 року

Із 2026 року запрацює нова формула підтримки науки. Вона визначатиме пропорції фінансування залежно від напряму досліджень:

  • для гуманітарних наук: 20% - обладнання, 18% - накладні витрати, 62% - зарплати;
  • для природничих наук: 35% - обладнання, 18% - накладні витрати, 47% - зарплати.

У проекті держбюджету-2026 передбачено майже 3 млрд грн на підтримку науки за новою моделлю. Це дозволить підвищити зарплати науковців, оновити лабораторії та залучити молодих дослідників.

Підтримка регіонів і молодих учених

Модель передбачає додаткові коефіцієнти:

  • +20% для експериментальних напрямів із дорогим обладнанням;
  • підтримку установ у прифронтових громадах;
  • додаткове фінансування для переміщених наукових закладів.

Також створюється Національна система дослідників України, що охопить понад 2 600 учених. Вони отримуватимуть щомісячні стипендії до 10 000 грн для реалізації своїх проєктів.

"Ми створюємо умови, щоб науковці могли розвивати свої ідеї тут, в Україні", - підкреслив міністр.

Інтеграція у світовий науковий простір

Україна приєдналася до Міжнародної коаліції з науки, досліджень та інновацій, створеної спільно з ЄС і партнерами під час конференції в Римі.

"Це фундамент для інтеграції української науки в європейський і світовий дослідницький простір", - зазначив Лісовий.

Читайте також про те, що в Україні реформують систему створення та доставлення шкільних підручників. Уряд ухвалив рішення про створення Центру забезпечення освіти, який відповідатиме за контракти й логістику, а сам процес підручникотворення стане більш прозорим і якісним.

Раніше ми писали про те, що в Україні підбили підсумки реалізації проекту "Освітня безбар’єрність", що діє в межах Національної стратегії до 2030 року. У 2025 році створили нові дитсадки, модернізували заклади професійної та вищої освіти, а також відкрили центри підтримки для студентів і ветеранів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Оксен Лісовий МОН Освіта в Україні
Новини
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Зеленський закликав до відставки Галущенка та Гринчук
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа