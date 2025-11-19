Из-за генераторов и повышенных рисков: в школах возвращают проверки пожарной безопасности

Кабинет Министров возобновил государственные проверки учебных заведений в сфере пожарной и техногенной безопасности. Отныне контроль будет осуществляться по решению МВД на основании обращений областных военных администраций.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу образовательного омбудсмена и обновление постановления "О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) в условиях военного положения".

Проверки вернули: как это будет работать

Теперь в школах, садиках, колледжах и вузах снова будут проводить инспекции на предмет соблюдения пожарных и техногенных норм.

Контроль возможен только по решению МВД и исключительно после официальных обращений от областных государственных или военных администраций.

Почему это важно

В Службе образовательного омбудсмена отмечают, что вопрос безопасности в образовательных учреждениях - особенно актуален во время войны. В частности, речь идет о рисках, связанных с использованием генераторов для отопления или освещения, что повышает опасность возникновения пожаров.

"Часть заведений обеспечивают отопление или освещение генераторами. Также в части учебных заведений функционируют пункты несокрушимости. Именно безопасная образовательная среда для всех участников образовательного процесса является тем минимумом, без которого невозможно качественное образование", - отметили в Службе образовательного омбудсмена.

Проверки были приостановлены в начале вторжения

После начала полномасштабной войны проверки госнадзора были приостановлены, однако сейчас правительство возвращает контроль в сферы, которые критически влияют на жизнь и безопасность детей и работников образования.

В то же время именно во время войны возросли риски чрезвычайных ситуаций: многие школы и садики работают с генераторами, часто используются альтернативные системы отопления, а часть заведений переоборудуется под укрытие. На этом фоне возникали многочисленные замечания о нарушениях пожарных норм, однако полноценный контроль был ограничен.