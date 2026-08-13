Через другий за день удар по потягу на Одещині постраждала дитина (фото,відео)

Нагадаємо, це вже другий атакований потяг на Одещині за один день. Вранці 13 серпня російський реактивний "Шахед" прицільно влучив у локомотив іншого пасажирського потяга в тому ж Березівському районі.

Тоді удар прийшовся прямо по кабіні - машиніст та його помічник загинули. З потяга вдалося евакуювати 340 пасажирів, серед них 67 дітей.