Из-за второго за день удара по поезду в Одесской области пострадал ребенок (фото,видео)

Напомним, это уже второй атакованный поезд в Одесской области за один день. Утром 13 августа российский реактивный "Шахед" прицелился в локомотив другого пассажирского поезда в том же Березовском районе.

Тогда удар пришелся прямо по кабине – машинист и его помощник погибли. Из поезда удалось эвакуировать 340 пассажиров , в том числе 67 детей.