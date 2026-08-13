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Через другий за день удар по потягу на Одещині постраждала дитина (фото,відео)

17:48 13.08.2026 Чт
2 хв
Цього разу у небезпеці опинилися ще понад пів тисячі пасажирів, третина з них - діти
aimg Валерія Абабіна
Через другий за день удар по потягу на Одещині постраждала дитина (фото,відео) Фото: Евакуація людей з атакованого пасажирського потягу на Одещині (facebook.com/DSNSODE)
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Другий пасажирський потяг за день зазнав російського удару на Одещині. Постраждала дитина, з вагонів довелося евакуювати 525 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій в Одеській області.

Удар прийшовся по пасажирському потягу в Березівському районі Одещини. Внаслідок атаки сталося загоряння тепловоза та сухої трави - пожежу ліквідували рятувальники.

Через атаку постраждала дитина.

Фото: Ворог вдруге завдав удару по пасажирському потягу на Одещині (facebook.com/DSNSODE)

Рятувальники ДСНС спільно зі службами взаємодії організували евакуацію - з потяга вивели 525 людей, серед них 130 дітей.

Для подальшого перевезення пасажирів залучили 17 евакуаційних автобусів від ДСНС та міської влади.

Фото: Евакуація пасажирів (https://www.facebook.com/DSNSODE)

За данними голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, це сталося на схожій ділянці, де вранці дрон влучив у локомотив пасажирського потяга - тоді загинули машиніст і його помічник.

Нагадаємо, це вже другий атакований потяг на Одещині за один день. Вранці 13 серпня російський реактивний "Шахед" прицільно влучив у локомотив іншого пасажирського потяга в тому ж Березівському районі.

Тоді удар прийшовся прямо по кабіні - машиніст та його помічник загинули. З потяга вдалося евакуювати 340 пасажирів, серед них 67 дітей.

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