Из-за второго за день удара по поезду в Одесской области пострадал ребенок (фото,видео)

Второй пассажирский поезд за день потерпел российский удар в Одесской области. Пострадал ребенок, из вагонов пришлось эвакуировать 525 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Одесской области.

По данным председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского, это произошло на похожем участке, где утром дрон попал в локомотив пассажирского поезда – тогда погибли машинист и его помощник.

Для дальнейшей перевозки пассажиров привлекли 17 эвакуационных автобусов от ГСЧС и городских властей.

Спасатели ГСЧС совместно со службами взаимодействия организовали эвакуацию - из поезда вывели 525 человек, в том числе 130 детей.

Фото: Враг второй раз нанес удар по пассажирскому поезду в Одесской области (facebook.com/DSNSODE)

Удар пришелся по пассажирскому поезду в Березовском районе Одесской области. В результате атаки произошло возгорание тепловоза и сухой травы - пожар ликвидировали спасатели.

Напомним, это уже второй атакованный поезд в Одесской области за один день. Утром 13 августа российский реактивный "Шахед" прицелился в локомотив другого пассажирского поезда в том же Березовском районе.

Тогда удар пришелся прямо по кабине – машинист и его помощник погибли. Из поезда удалось эвакуировать 340 пассажиров , в том числе 67 детей.