Через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу, - спілка

Україна, Неділя 07 грудня 2025 17:10
Через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу, - спілка Фото: в спілці заявили, що через CBAM Україна ризикує втратити власний ринок цементу (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Окрім прямих ризиків, пов’язаних із запровадженням європейського механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), український бізнес попереджає про серйозні опосередковані загрози.

Як пише РБК-Україна, президент Спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій наголошує, що ситуація може стати критичною вже найближчим часом.

Йдеться про можливий наплив імпортної продукції з третіх країн, які втратять доступ до ринку ЄС та шукатимуть нові напрямки збуту. Одним із таких напрямків може стати український ринок.

"До повномасштабної війни Україна виробляла 10–11 млн тонн цементу, а сусідня Туреччина - близько 100 млн тонн. Зараз турки намагаються продати свій товар куди завгодно, бо переживають економічну кризу. І вони точно не зволікатимуть із можливістю зайти на український ринок, особливо під західні донорські кошти", - говорить Салій.

За його словами, CBAM створює нову конфігурацію глобальної конкуренції. І якщо Євросоюз фактично закриватиме ринок для тих виробників, які не відповідають вимогам щодо вуглецевого сліду, то саме Україна може стати одним із найбільш уразливих майданчиків для перерозподілу потоків імпорту.

Нагадаємо, директор GMK Center Станіслав Зінченко наголосив, що Україна може отримати відстрочку дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM), однак лише за умови активної та швидкої роботи уряду.

