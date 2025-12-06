Шанси на відстрочку CBAM високі, але уряд має діяти швидко, - Зінченко

Україна може отримати відстрочку дії механізму транскордонного вуглецевого коригування (CBAM). Однак лише за умови активної та швидкої роботи уряду.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив директор GMK Center Станіслав Зінченко.

За його словами, у Євросоюзі Україну розглядають як майбутнього члена блоку, що підсилює аргументи на користь тимчасового пом’якшення умов.

"Україна має хороші шанси на відстрочку, оскільки в ЄС Україну розглядають як потенційного члена блоку", - зазначив Зінченко.

Водночас експерт підкреслив, що питанням CBAM фактично ніхто не займався протягом тривалого часу.

"Зараз це питання розглядається, і є надія, що рішення ухвалять до кінця грудня", - говорить Зінченко.

Він також наголосив, що обсяги українського експорту до ЄС не становлять загрози для європейської промисловості.

За його словами, загальне споживання сталі у ЄС у 2024 році досягло 127 млн тонн, тоді як імпорт з України склав лише 3,4 млн тонн.

Україна, за оцінкою експерта, не є проблемою для європейських виробників у порівнянні з великими постачальниками з Туреччини чи Китаю.