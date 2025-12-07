ua en ru
Из-за CBAM Украина рискует потерять собственный рынок цемента, - союз

Украина, Воскресенье 07 декабря 2025 17:10
Из-за CBAM Украина рискует потерять собственный рынок цемента, - союз Фото: в союзе заявили, что из-за CBAM Украина рискует потерять собственный рынок цемента (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Кроме прямых рисков, связанных с введением европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), украинский бизнес предупреждает о серьезных косвенных угрозах.

Как пишет РБК-Украина, президент Союза производителей строительных материалов Константин Салий отмечает, что ситуация может стать критической уже в ближайшее время.

Речь идет о возможном наплыве импортной продукции из третьих стран, которые потеряют доступ к рынку ЕС и будут искать новые направления сбыта. Одним из таких направлений может стать украинский рынок.

"До полномасштабной войны Украина производила 10-11 млн тонн цемента, а соседняя Турция - около 100 млн тонн. Сейчас турки пытаются продать свой товар куда угодно, потому что переживают экономический кризис. И они точно не будут медлить с возможностью зайти на украинский рынок, особенно под западные донорские средства", - говорит Салий.

По его словам, CBAM создает новую конфигурацию глобальной конкуренции. И если Евросоюз фактически будет закрывать рынок для тех производителей, которые не соответствуют требованиям по углеродному следу, то именно Украина может стать одной из наиболее уязвимых площадок для перераспределения потоков импорта.

Напомним, директор GMK Center Станислав Зинченко подчеркнул, что Украина может получить отсрочку действия механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), однако лишь при условии активной и быстрой работы правительства.

