Через безпрецедентну атаку Шостка залишилася без світла, газу та води

"Пошкоджено електричну мережу, пошкоджено водогін, пошкоджено систему газозабезпечення. На залізничній колії стояло два потяги, один повинен був їхати на Київ... сталося два прильоти, поранено семеро людей, з них троє дітей", - повідомив Нога.

Мер закликав перебувати в укриттях, оскільки російська атака триває. Також він закликав не панікувати та триматися. За його словами, організовано безкоштовне гаряче харчування для дітей, оскільки немає світла та газу.

"Родини, які не мають можливості забезпечити дитину теплою їжею, запрошуємо звернутися до Шосткинської дитячої лікарні, сьогодні - з 17.00 до 20.00, завтра - з 8-00 до 12-00", - написав Нога.

Тим часом в Сумській філії "Газмереж" підтвердили пошкодження газорозподільчих потужностей. Там закликали обмежити споживання газу мешканців низки регіонів.

"У зв’язку з пошкодженням газорозподільної станції внаслідок обстрілів просимо мешканців населених пунктів Шостка, Вороніж, Богданка, Ображіївка, Ковтунове, Миронівка, Крупець та Шкирманівка тимчасово обмежити споживання природного газу", - сказано у повідомленні.