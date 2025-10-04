Из-за беспрецедентной атаки Шостка осталась без света, газа и воды

"Повреждена электрическая сеть, поврежден водопровод, повреждена система газообеспечения. На железнодорожном пути стояло два поезда, один должен был ехать на Киев... произошло два прилета, ранены семь человек, из них трое детей", - сообщил Нога.

Мэр призвал находиться в укрытиях, поскольку российская атака продолжается. Также он призвал не паниковать и держаться. По его словам, организовано бесплатное горячее питание для детей, поскольку нет света и газа.

"Семьи, которые не имеют возможности обеспечить ребенка теплой пищей, приглашаем обратиться в Шосткинскую детскую больницу, сегодня - с 17.00 до 20.00, завтра - с 8-00 до 12-00", - написал Нога.

Тем временем в Сумском филиале "Газмереж" подтвердили повреждение газораспределительных мощностей. Там призвали ограничить потребление газа жителей ряда регионов.

"В связи с повреждением газораспределительной станции в результате обстрелов просим жителей населенных пунктов Шостка, Воронеж, Богданка, Ображиевка, Ковтуново, Мироновка, Крупец и Шкирмановка временно ограничить потребление природного газа", - сказано в сообщении.