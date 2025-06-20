Через безпекову ситуацію: ще дві країни закривають посольства у Ірані

Австралія та Словаччина закривають посольство в Тегерані, посилаючись на погіршення безпекової ситуації у Ірані. Також МЗС країн наказало усім дипломатам та працівникам диппредставництва залишити Іран.
Про це РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг заявила на прес-конференції в Аделаїді, що наказала всім своїм офіційним особам та членам їх родин покинути Іран і призупинила роботу свого посольства в Тегерані.
"Це рішення прийнято нелегко. Це рішення, засноване на погіршенні ситуації безпеки в Ірані", - зазначила вона.
За її словами, станом на зараз в Ірані зареєстровано близько 2 тисяч австралійців і членів їх сімей, які хочуть виїхати, і ще 1200 – в Ізраїлі. Уряд радить усім австралійцям залишити Іран за умови, якщо вони можуть зробити це безпечно.
Словаччина також оголосила про тимчасове закриття своєї дипмісії в Ірані та про евакуацію всіх співробітників. У Братиславі пояснили це рішення ескалацією обстановки в регіоні.
Серед інших країн, які призупинили роботу посольств у Тегерані – це Болгарія, Чехія, Нова Зеландія, Португалія та Швейцарія.
На тлі збройного конфлікту між Ізраїлем та Іраном низка країн оголосила про небезпеку для своїх громадян та рекомендувала їм терміново залишити територію обох країн. Зокрема Міністерство закордонних справ України порекомендувало нашим громадянам покинути Іран та Ізраїль.
Також повідомлялось, що Кіпр допоможе евакуювати громадян Португалії та Словаччини – країна отримала відповідний запит про допомогу.
Китайське посольство в Ізраїлі закликало своїх громадян покинути країну будь-яким способом. Низка інших країн рекомендувала залишити Ізраїль через пропускні пункти на кордоні з Йорданією та Єгиптом.
Окрім того, раніше США почали організацію евакуаційних рейсів для власних громадян, які перебувають в Ізраїлі. Усім громадянам Сполучених Штатів рекомендовано якнайшвидше залишити територію цієї країни.
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