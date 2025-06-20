Из-за ситуации с безопасностью: еще две страны закрывают посольства в Иране

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг заявила на пресс-конференции в Аделаиде, что приказала всем своим официальным лицам и членам их семей покинуть Иран и приостановила работу своего посольства в Тегеране.

"Это решение принято нелегко. Это решение, основанное на ухудшении ситуации безопасности в Иране", - отметила она.

По ее словам, по состоянию на сейчас в Иране зарегистрировано около 2 тысяч австралийцев и членов их семей, которые хотят уехать, и еще 1200 - в Израиле. Правительство советует всем австралийцам покинуть Иран при условии, если они могут сделать это безопасно.

Словакия также объявила о временном закрытии своей дипмиссии в Иране и об эвакуации всех сотрудников. В Братиславе объяснили это решение эскалацией обстановки в регионе.

Среди других стран, которые приостановили работу посольств в Тегеране - это Болгария, Чехия, Новая Зеландия, Португалия и Швейцария.