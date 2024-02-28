Через атаку "Шахедів" в Одесі сталися замикання і пожежа на енергооб'єкті

Військові уточнили, що постраждалих немає.

В оперативному командуванні "Південь" зазначили, що свій нічний дроновий терор російські загарбники спрямували з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня країни.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136"", - йдеться в заяві.

Детальніше про бойову роботу із відбиття дронової атаки інтервентів та наслідки українські захисники пообіцяли розповісти вранці.

Атаки "Шахедів" по Україні та вибухи в Одесі

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 27 лютого вкотре запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. У низці областей була оголошена повітряна тривога.

Пізніше, близько 22:50, в Одесі пролунали вибухи. Місцева влада закликала жителів перебувати в укриттях та не знімати та не викладати в мережі роботу ППО, дотримуватися інформ-тиші.

Зазначимо, що російські терористи регулярно використовують для ударів по Україні дрони-камікадзе "Шахед". Найчастіше їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.

Остання така атака сталася у ніч проти 27 лютого. Загалом ворог запустив по Україні 13 безпілотників. Внаслідок роботи протиповітряної оборони було знищено 11 російських "Шахедів".