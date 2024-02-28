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Из-за атаки "Шахедов" в Одессе произошли замыкание и пожар на энергообъекте

Фото: в Одессе в результате российской воздушной атаки был пожар на энергообъекте (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате падения обломков сбитого силами и средствами противовоздушной обороны ВСУ вражеского дрона-камикадзе было замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, и произошел пожар, который оперативно потушили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.

Военные уточнили, что пострадавших нет.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что свой ночной дроновый террор российские захватчики направили из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга страны.

"Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа Shahed-131/136", - говорится в заявлении.

Детальнее о боевой работе по отражению дроновой атаки интервентов и последствиях украинские защитники пообещали рассказать утром.

Атаки "Шахедов" по Украине и взрывы в Одессе

Напомним, российские оккупанты вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже, около 22:50, в Одессе раздались взрывы. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Отметим, что российские террористы регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура.

Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил по Украине 13 беспилотников. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".

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ОдессаПВОАтака дронов