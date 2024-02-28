Из-за атаки "Шахедов" в Одессе произошли замыкание и пожар на энергообъекте

Военные уточнили, что пострадавших нет.

В оперативном командовании "Юг" отметили, что свой ночной дроновый террор российские захватчики направили из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга страны.

"Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа Shahed-131/136", - говорится в заявлении.

Детальнее о боевой работе по отражению дроновой атаки интервентов и последствиях украинские защитники пообещали рассказать утром.

Атаки "Шахедов" по Украине и взрывы в Одессе

Напомним, российские оккупанты вечером 27 февраля в очередной раз запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Позже, около 22:50, в Одессе раздались взрывы. Местные власти призвали жителей находиться в укрытиях и не снимать и не выкладывать в сети работу ПВО, соблюдать информ-тишину.

Отметим, что российские террористы регулярно используют для ударов по Украине дроны-камикадзе "Шахед". Чаще всего их целью является гражданская инфраструктура.

Последняя такая атака произошла в ночь на 27 февраля. Всего враг запустил по Украине 13 беспилотников. В результате работы противовоздушной обороны было уничтожено 11 российских "Шахедов".