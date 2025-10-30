Через атаку РФ знеструмлені сотні населених пунктів: названі області

За його словами, це вже третя атака по енергооб’єктах за жовтень, і вона спричинила значні пошкодження та перебої з електропостачанням.

"На Вінничині знеструмлені понад 400 населених пунктів, на Дніпропетровщині - 125, у Запорізькій області - 148. Маємо наслідки і на Львівщині", - повідомив Колісник.

Посадовець зазначив, що на уражених об’єктах уже проводяться аварійно-відновлювальні роботи та дефектування пошкодженого обладнання. Енергетики та рятувальники працюють цілодобово, щоб якнайшвидше стабілізувати енергосистему.

"Бачимо, що прицільні удари по цивільній енергетичній інфраструктурі націлені на дестабілізацію критичних об'єктів, які забезпечують ключові функції для громад: тепло, світло, воду", - наголосив заступник міністра.

За словами Колісника, головне завдання зараз - мінімізувати наслідки обстрілів для населення та забезпечити безперебійне постачання електроенергії.