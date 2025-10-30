Из-за атаки РФ обесточены сотни населенных пунктов: названы области

По его словам, это уже третья атака по энергообъектам за октябрь, и она вызвала значительные повреждения и перебои с электроснабжением.

"В Винницкой области обесточены более 400 населенных пунктов, в Днепропетровской области - 125, в Запорожской области - 148. Есть последствия и на Львовщине", - сообщил Колесник.

Чиновник отметил, что на пораженных объектах уже проводятся аварийно-восстановительные работы и дефектирование поврежденного оборудования. Энергетики и спасатели работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее стабилизировать энергосистему.

"Видим, что прицельные удары по гражданской энергетической инфраструктуре нацелены на дестабилизацию критических объектов, которые обеспечивают ключевые функции для громад: тепло, свет, воду", - подчеркнул замминистра.

По словам Колесника, главная задача сейчас - минимизировать последствия обстрелов для населения и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергии.