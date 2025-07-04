ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Через атаку РФ у Києві проблеми з газопостачанням у чотирьох районах

П'ятниця 04 липня 2025 15:59
UA EN RU
Через атаку РФ у Києві проблеми з газопостачанням у чотирьох районах Фото: наслідки обстрілу Києва 4 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У низці районів Києва, у ніч на 4 липня, після масованої атаки росіян спостерігаються проблеми з газопостачанням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київгаз".

"Унаслідок чергового обстрілу з боку РФ на Київ тимчасово припинено розподіл газу до низки будинків в Святошинському, Києво-Святошинському, Соломʼянському та Голосіївському районах", - сказано у повідомленні.

Наразі фахівці Управління аварійно-відновлювальних робіт АТ "Київгаз" продовжують виконувати роботи щодо усунення наслідків ворожого обстрілу, зокрема падіння уламків, влучань ворожих безпілотників та ракет.

Обстріл України у ніч на 4 липня

У ніч проти 4 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну, випустивши 550 засобів ураження. Серед них - 539 ударних дронів, одна аеробалістична ракета типу "Кинджал", шість балістичних ракет "Іскандер-М" або KN-23, а також чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Основний удар припав на Київ. Більше про атаку на столицю - в матеріалі РБК-Україна.

Також під час російської атаки зазнали ушкоджень також Дніпропетровська, Сумська, Харківська, Чернігівська та Київська області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні