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Из-за атаки РФ в Киеве проблемы с газоснабжением в четырех районах из-за атаки РФ

Пятница 04 июля 2025 15:59
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Из-за атаки РФ в Киеве проблемы с газоснабжением в четырех районах из-за атаки РФ Фото: последствия обстрела Киева 4 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В ряде районов Киева, в ночь на 4 июля, после массированной атаки россиян наблюдаются проблемы с газоснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевгаз".

"В результате очередного обстрела со стороны РФ на Киев временно прекращено распределение газа в ряд домов в Святошинском, Киево-Святошинском, Соломенском и Голосеевском районах", - сказано в сообщении.

Сейчас специалисты Управления аварийно-восстановительных работ АО "Киевгаз" продолжают выполнять работы по устранению последствий вражеского обстрела, в частности падения обломков, попаданий вражеских беспилотников и ракет.

Обстрел Украины в ночь на 4 июля

В ночь на 4 июля Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину, выпустив 550 средств поражения. Среди них - 539 ударных дронов, одна аэробаллистическая ракета типа "Кинжал", шесть баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23, а также четыре крылатые ракеты "Искандер-К".

Основной удар пришелся на Киев. Больше об атаке на столицу - в материале РБК-Украина.

Также во время российской атаки получили повреждения также Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

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