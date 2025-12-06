Через атаку РФ українські АЕС вимушено скоротили генерацію

За його словами, це вже восьмий з початку року масований удар РФ по енергетиці України. Є руйнування і певні проблеми з енергозабезпеченням споживачів.

"Ворог влучав в системи передачі, в наші мережі та об'єкти, які впливають на перерозподіл енергії між регіонами… Ми були змушені трохи знизити виробництво на атомних станціях, але процес відновлюється. Ми сподіваємося, що через певний час атомна енергетика повернеться повністю", - розповів Замулко.

Що стосується теплової генерації, за його словами, є позитивні моменти щодо підняття блоків. Проте ще триває дефектація об'єктів, і поки передчасно казати, наскільки критичними є ураження.

"На сьогодні у нас посилилися графіки погодинних обмежень. Певний час із зниженням температури ми змушені будемо говорити про не дуже приємну для українців ситуацію, пов'язану з графіками обмежень", - додав в.о. голови Держенергонагляду.