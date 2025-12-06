Из-за атаки РФ украинские АЭС вынужденно сократили генерацию

По его словам, это уже восьмой с начала года массированный удар РФ по энергетике Украины. Есть разрушения и определенные проблемы с энергообеспечением потребителей.

"Враг попадал в системы передачи, в наши сети и объекты, которые влияют на перераспределение энергии между регионами... Мы были вынуждены немного снизить производство на атомных станциях, но процесс восстанавливается. Мы надеемся, что через некоторое время атомная энергетика вернется полностью", - рассказал Замулко.

Что касается тепловой генерации, по его словам, есть положительные моменты по поднятию блоков. Однако еще продолжается дефектация объектов, и пока преждевременно говорить, насколько критическими являются поражения.

"На сегодня у нас усилились графики почасовых ограничений. Некоторое время со снижением температуры мы вынуждены будем говорить о не очень приятной для украинцев ситуации, связанной с графиками ограничений", - добавил и.о. председателя Госэнергонадзора.