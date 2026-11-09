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Через атаки РФ та блокування портів: "Метінвест" скоротив сплату податків на 6%

12:03 09.11.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Бойко
Через атаки РФ та блокування портів: "Метінвест" скоротив сплату податків на 6% Податки "Метінвест" у 2026 році скоротилися (фото: metinvestholding.com)
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Російські удари по металургійних підприємствах і блокування чорноморських портів уже напряму позначилися на податкових надходженнях до бюджету. Зокрема, "Метінвест" скоротив показники сплати податків на 6%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Метінвесту".

Як змінилися податкові платежі "Метінвесту"

За січень-вересень 2026 року Група "Метінвест" сплатила 13 млрд грн податків і зборів - це на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше скоротилися надходження від ПДВ - на 36%, до 914 млн грн. Податок на прибуток зменшився на 26%, до 1 млрд грн.

Удари РФ, логістика та квоти тиснуть на металургів

Ключовим фактором стали прямі російські атаки на виробництво. У вересні "Каметсталь" і спільне підприємство "Запоріжсталь" припинили роботу після обстрілів.

Загалом у серпні-жовтні два комбінати пережили шість атак із застосуванням 27 балістичних ракет. І це без урахування регулярних ударів "шахедами" та КАБами.

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Ситуацію погіршує блокада чорноморських портів. Через неї металургам дедалі складніше експортувати продукцію, а альтернативна логістика дорожча.

Додатковий тиск створюють скорочені квоти ЄС на українську сталь, CBAM, а також зростання тарифів на електроенергію та залізничні перевезення.

"Ми опинилися в критичній точці. Металурги втрачають можливість виробляти й експортувати сталь, а країна ризикує втратити робочі місця та мільярди гривень податків", - каже генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

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За його словами, уряду необхідно насамперед працювати над відновленням портової логістики та активніше відстоювати інтереси української металургії в ЄС - зокрема щодо квот і фінансової складової CBAM.

У "Метінвесті" попереджають: якщо виробництво й надалі скорочуватиметься через обстріли, логістичну блокаду та зовнішні обмеження, разом із ним падатимуть і податкові надходження, від яких залежать державний бюджет і промислові громади.

Як відомо, за 2022-2025 роки "Метінвест" інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків.

Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн - на потреби Сил оборони в межах ініціативи "Сталевий Фронт". Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.

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