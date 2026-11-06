Виробництво сталі в Україні зупинилося: під загрозою експорт, податки та люди
Україна вперше щонайменше за сто років практично зупинила виробництво сталі через систематичні російські атаки, блокаду Чорного моря та посилення торговельних обмежень на експорт до Євросоюзу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет італійського телеканалу RaiNews24, журналісти якого відвідали підприємство "Каметсталь" у Кам'янському Дніпропетровської області.
Роботу втратили тисячі людей
У сюжеті наголошується, що металургійна та гірничодобувна галузь забезпечує понад 6% ВВП України та близько 30% усього експорту. У цьому секторі працюють близько 70 тисяч людей, а разом із суміжними галузями без доходів ризикують залишитися до пів мільйона громадян.
Після зупинки великих підприємств у Запоріжжі та Кривому Розі "Каметсталь" залишалася останнім потужним металургійним майданчиком, який продовжував роботу.
Однак 5 вересня по підприємству влучили п’ять балістичних ракет, які пошкодили доменні печі – ключову частину виробничого процесу. Загинули п'ятеро працівників, а саме виробництво повністю зупинилося.
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"Від початку війни наша група втратила ММК імені Ілліча та "Азовсталь" у Маріуполі, потім Авдіївський коксохімічний завод і шахти в Покровську", - розповів представник Метінвесту Олег Давиденко.
На самій "Каметсталі" до зупинки працювали близько 7 тисяч людей. Під час вересневого удару загинули п’ятеро працівників, а великий виробничий комплекс перетворився на зону зруйнованого обладнання та почорнілого металу.
"Ось ця тиша. Думаю, для наших працівників це найстрашніший і найнестерпніший звук", - каже Давиденко.
Галузь втрачає кадри, а ЕС посилює обмеження
Окремий ризик для галузі - втрата кваліфікованих кадрів: у Метінвесті побоюються, що якщо працівники виїдуть за кордон, відновити виробництво навіть після завершення бойових дій буде значно складніше.
Ще одним фактором, який погіршує ситуацію, у сюжеті називають посилення торговельних обмежень ЄС із липня.
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"Ми розуміємо, що Європейський Союз фактично захищає власне виробництво, але єдиним ринком збуту для України є саме Європа. Нас запевняли, що буде враховано контекст війни, в умовах якої ми перебуваємо, але фактично цього не сталося", - зауважив Давиденко.
За його словами, українські виробники готові виконувати європейські правила, однак просять відтермінувати їх застосування до припинення вогню або укладення мирної угоди.
Раніше ми писали, що економіка України відреагувала на зупинку металургійних комбінатів і це спричинило падіння ВВП на 2,4%.
Оскільки криза в металургійній галузі - це не лише падіння виробництва сталі, а й втрата валютної виручки, податків, втрата робочих місць та промислової бази, які необхідні для відновлення країни у майбутньому.