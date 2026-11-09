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Из-за атак РФ и блокирования портов: "Метинвест" сократил уплату налогов на 6%

12:03 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Юлия Бойко
Из-за атак РФ и блокирования портов: "Метинвест" сократил уплату налогов на 6% Налоги "Метинвест" в 2026 году сократились (фото: metinvestholding.com)
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Российские удары по металлургическим предприятиям и блокирование черноморских портов уже напрямую отразились на налоговых поступлениях в бюджет. В частности, "Метинвест" сократил показатели уплаты налогов на 6%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Метинвеста".

Как изменились налоговые платежи "Метинвеста"

За январь-сентябрь 2026 года Группа "Метинвест" уплатила 13 млрд грн налогов и сборов - это на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Больше всего сократились поступления от НДС - на 36%, до 914 млн грн. Налог на прибыль снизился на 26%, до 1 млрд грн.

Удары РФ, логистика и квоты давят на металлургов

Ключевым фактором стали прямые российские атаки на производство. В сентябре "Каметсталь" и совместное предприятие "Запорожсталь" приостановили работу после обстрелов.

Всего в августе-октябре два комбината пережили шесть атак с применением 27 баллистических ракет. И это без учета регулярных ударов "шахедами" и КАБами.

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Ситуацию усугубляет блокада черноморских портов. Из-за нее металлургам все сложнее экспортировать продукцию, а альтернативная логистика дороже.

Дополнительное давление создают сокращенные квоты ЕС на украинскую сталь, CBAM, а также рост тарифов на электроэнергию и железнодорожные перевозки.

"Мы оказались в критической точке. Металлурги упускают возможность производить и экспортировать сталь, а страна рискует потерять рабочие места и миллиарды гривен налогов", - говорит генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

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По его словам, правительству необходимо прежде всего работать над восстановлением портовой логистики и активнее отстаивать интересы украинской металлургии в ЕС - в частности, по квотам и финансовой составляющей CBAM.

В "Метинвесте" предупреждают: если производство и дальше будет сокращаться из-за обстрелов, логистической блокады и внешних ограничений, вместе с ним будут падать и налоговые поступления, от которых зависят государственный бюджет и промышленные громады.

Как известно, за 2022-2025 годы "Метинвест" инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов.

Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд грн на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд грн - на нужды Сил обороны в рамках инициативы "Стальной Фронт". Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.

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