Дрони знову били по енергетиці: Міненерго повідомило про нові знеструмлення

Наслідки атак

В усіх регіонах України сьогодні 31 жовтня вимушено застосовуються графіки погодинних відключень електроенергії через атаку російських безпілотників на енергооб’єкти. На ранок зафіксовані знеструмлення.

Як вказано, проводяться ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетичної інфраструктури, що зазнали пошкоджень внаслідок обстрілів. Здійснюється комплекс заходів для забезпечення стабільного функціонування енергосистеми.

Заходи для стабільності системи

"На сьогодні заплановано, що з 00:00 до 24:00 по всій території України діятимуть графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему. Не рекомендується вмикати одночасно кілька потужних приладів до кінця доби.

Ситуація зі споживанням

Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6:30 31 жовтня воно було на 2,8% нижчим, ніж на цю ж годину попереднього дня, через вимушене застосування заходів обмеження у всіх областях.

Енергетики зазначили, що через наслідки трьох масованих ракетно-дронових атак на енергосистему упродовж цього місяця в усіх регіонах України сьогодні застосовуються обмеження споживання. Погодинні відключення триватимуть у межах 0,5–3 черг.