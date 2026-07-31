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Через атаки хуситів Саудівська Аравія формує морську оборонну коаліцію

01:07 31.07.2026 Пт
2 хв
Хто долучиться до оборонної морської коаліції?
aimg Пилип Бойко
Фото: єменські хусити (Getty Images)

Саудівська Аравія оголосила про намір створити міжнародну коаліцію морської оборони для захисту судноплавства та енергетичних маршрутів у Червоному морі. Ініціатива стала відповіддю на серію атак єменських хуситів, які останніми тижнями загрожують одному з ключових торгівельних коридорів світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило, що в міжнародній зустрічі, присвяченій створенню коаліції, взяли участь представники 43 країн, в тому числі з Європейського Союзу.

Ер-Ріяд виступає державою-засновницею майбутньої коаліції та планує розмістити її штаб-квартиру на своїй території.

За задумом саудівської сторони, нове об'єднання має зміцнити морську безпеку, гарантувати свободу судноплавства, захистити міжнародні торгівельні шляхи та маршрути постачання енергоносіїв.

Особливу увагу планують приділити безпеці в районі Баб-ель-Мандебської протоки та Аденської затоки.

Хто підтримав ініціативу

За даними саудівського Міноборони, спільну заяву на підтримку створення коаліції вже підписали 14 держав.

Серед них:

Туреччина;
Пакистан;
Єгипет;
Судан;
Джибуті.

Водночас серед країн Перської затоки до документа не приєдналися Оман та Об'єднані Арабські Емірати.

Контекст події

Ініціатива з'явилася після різкого загострення ситуації в Червоному морі. 20 липня єменські хусити, яких пов'язують з Іраном, заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії в акваторії Червоного моря. Після цього угруповання повідомило про серію атак на судна, пов'язані із Саудівською Аравією.

Президент США Дональд Трамп вже порушив питання вільної навігації у Червоному морі. Та пообіцяв "розібратися" з хуситами, якщо вони перекриють протоку.

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