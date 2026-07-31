Через атаки хуситів Саудівська Аравія формує морську оборонну коаліцію

Контекст події

Ініціатива з'явилася після різкого загострення ситуації в Червоному морі. 20 липня єменські хусити, яких пов'язують з Іраном, заявили про запровадження морської блокади Саудівської Аравії в акваторії Червоного моря. Після цього угруповання повідомило про серію атак на судна, пов'язані із Саудівською Аравією.

Президент США Дональд Трамп вже порушив питання вільної навігації у Червоному морі. Та пообіцяв "розібратися" з хуситами, якщо вони перекриють протоку.