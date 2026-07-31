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Из-за атаки хуситов Саудовская Аравия формирует морскую оборонную коалицию

01:07 31.07.2026 Пт
2 мин
Кто присоединится к оборонной морской коалиции?
aimg Филипп Бойко
Фото: йеменские хуситы (Getty Images)

Саудовская Аравия объявила о намерении создать международную коалицию морской обороны для защиты судоходства и энергетических маршрутов в Красном море. Инициатива стала ответом на серию атак йеменских хуситов, которые в последние недели угрожают одному из ключевых торговых коридоров мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Министерство обороны Саудовской Аравии сообщило, что в международной встрече, посвященной созданию коалиции, приняли участие представители 43 стран, в том числе Европейского Союза.

Эр-Рияд выступает государством-основателем будущей коалиции и планирует разместить ее штаб-квартиру на своей территории.

По замыслу саудовской стороны новое объединение должно укрепить морскую безопасность, гарантировать свободу судоходства, защитить международные торговые пути и маршруты поставок энергоносителей.

Особое внимание планируют уделить безопасности в районе Баб-эль-Мандебского пролива и Аденского залива.

Кто поддержал инициативу

По данным саудовского Минобороны, совместное заявление в поддержку создания коалиции уже подписали 14 государств.

Среди них:

Турция;
Пакистан;
Египет;
Судан;
Джибути.

В то же время, среди стран Персидского залива к документу не присоединились Оман и Объединенные Арабские Эмираты.

Контекст события

Инициатива возникла после резкого обострения ситуации в Красном море. 20 июля йеменские хуситы, связываемые с Ираном, заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в акватории Красного моря. После этой группировки сообщило о серии атак на суда, связанные с Саудовской Аравией.

Президент США Дональд Трамп уже поднял вопрос свободной навигации в Красном море. Но пообещал "разобраться" с хуситами, если они перекроют пролив.

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ЙеменИранСаудовская Аравия