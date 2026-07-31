Из-за атаки хуситов Саудовская Аравия формирует морскую оборонную коалицию

Контекст события

Инициатива возникла после резкого обострения ситуации в Красном море. 20 июля йеменские хуситы, связываемые с Ираном, заявили о введении морской блокады Саудовской Аравии в акватории Красного моря. После этой группировки сообщило о серии атак на суда, связанные с Саудовской Аравией.

Президент США Дональд Трамп уже поднял вопрос свободной навигации в Красном море. Но пообещал "разобраться" с хуситами, если они перекроют пролив.