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Через арешт журналіста WSJ. Блінкен закликав громадян США покинути РФ

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен закликав американців покинути територію Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Держдепартаменту США.

"Ми повторюємо наші настійні попередження про небезпеку, що загрожує громадянам США на території РФ. Громадяни США, які проживають або подорожують у Росії, повинні негайно покинути країну, як зазначено в нашій рекомендації щодо подорожей до Росії", - заявив Блінкен.

Він також підкреслив, що найвищим пріоритетом Держдепартаменту є безпека громадян США за кордоном.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що журналіст The Wall Street Journal Еван Гершкович був затриманий у Росії. Його звинувачують нібито у "шпигунстві за підприємством російського ВПК".

Сьогодні Лефортівський районний суд Москви заарештував журналіста. Йому може загрожувати до 20 років позбавлення волі.

The Wall Street Journal звернулося до Росії з вимогою звільнити свого журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники Федеральної служби безпеки.

Детальніше про ситуацію читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенThe Wall Street Journal