RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за ареста журналиста WSJ. Блинкен призвал граждан США покинуть РФ

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал американцев покинуть территорию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

"Мы повторяем наши настоятельные предупреждения об опасности, грозящей гражданам США на территории РФ. Граждане США, проживающие или путешествующие в России, должны немедленно покинуть страну, как указано в нашей рекомендации по путешествиям в Россию", - заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что высшим приоритетом Госдепартамента является безопасность граждан США за рубежом.

Напомним, сегодня стало известно, что журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России. Его обвиняют якобы в "шпионаже за предприятием российского ВПК".

Сегодня Лефортовский районный суд Москвы арестовал журналиста. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

The Wall Street Journal обратилось в Россию с требованием уволить своего журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Подробнее про ситуацию читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенThe Wall Street Journal