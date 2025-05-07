Через активи Трампа. У США хочуть заборонити президентам володіти криптовалютою

Демократи в Сенаті оголосили, що внесуть новий законопроект, який заборонить федеральним чиновникам та їхнім родинам випускати цифрові активи. Зазначається, що законопроект, спрямований проти американського президента Дональда Трампа та його родини, які мають поточні запаси стейблкоїнів та мем-коїнів.

"Наразі люди, які бажають зміцнити свій вплив на президента, можуть збагатити його особисто, купуючи криптовалюту, якою він володіє або контролює... Це глибоко корумпована схема. Вона ставить під загрозу нашу національну безпеку та підриває довіру громадськості до уряду. Давайте негайно покладемо край цій корупції", - сказав сенатор Джефф Мерклі.

Як відомо, минулого тижня в New York Times було опубліковано повідомлення, в якому йшлося, що родина Трампа потенційно може заробити 2 мільярди доларів на транзакції стейблкоїнів з інвестиційною фірмою, що базується в Дубаї, згідно з чинною нормативно-правовою базою.

Крім того, у квітні Трамп оголосив конкурс, у якому деякі власники його мем-коїна виграють приватну вечерю з президентом, а 25 власників навіть виграють додаткову екскурсію Білим домом.

Згідно зі звітом Chainalysis, емітенти мем-коїни, Official Trump, заробили 320 мільйонів доларів лише на торгових комісіях від конкурсу.

Республіканці в Сенаті також висловили скептицизм щодо конкурсу Трампа. Принаймні одна з союзниць президента, сенаторка Синтія Ламміс з Вайомінгу, запропонувала співпрацю з демократами у зусиллях щодо регулювання діяльності законодавців, які зберігають цифрові активи.

"Навіть те, що може здатися "жахливим" щодо мем-коінів, є законним, і нам потрібно створити регуляторну базу, яка зробить це більш зрозумілим, щоб у нас не було цього сценарію Дикого Заходу", - сказала вона.