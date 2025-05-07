Из-за активов Трампа. В США хотят запретить президентам владеть криптовалютой

Демократы в Сенате объявили, что внесут новый законопроект, который запретит федеральным чиновникам и их семьям выпускать цифровые активы. Отмечается, что законопроект, направленный против американского президента Дональда Трампа и его семьи, которые имеют текущие запасы стейблкоинов и мем-коинов.

"Сейчас люди, которые желают укрепить свое влияние на президента, могут обогатить его лично, покупая криптовалюту, которой он владеет или контролирует... Это глубоко коррумпированная схема. Она ставит под угрозу нашу национальную безопасность и подрывает доверие общественности к правительству. Давайте немедленно положим конец этой коррупции", - сказал сенатор Джефф Меркли.

Как известно, на прошлой неделе в New York Times было опубликовано сообщение, в котором говорилось, что семья Трампа потенциально может заработать 2 миллиарда долларов на транзакции стейблкоинов с инвестиционной фирмой, базирующейся в Дубае, согласно действующей нормативно-правовой базе.

Кроме того, в апреле Трамп объявил конкурс, в котором некоторые владельцы его мем-коина выигрывают частный ужин с президентом, а 25 владельцев даже выигрывают дополнительную экскурсию по Белому дому.

Согласно отчету Chainalysis, эмитенты мем-коина, Official Trump, заработали 320 миллионов долларов только на торговых комиссиях от конкурса.

Республиканцы в Сенате также выразили скептицизм относительно конкурса Трампа. По крайней мере одна из союзниц президента, сенатор Синтия Ламмис из Вайоминга, предложила сотрудничество с демократами в усилиях по регулированию деятельности законодателей, которые хранят цифровые активы.

"Даже то, что может показаться "ужасным" в отношении мем-коинов, является законным, и нам нужно создать регуляторную базу, которая сделает это более понятным, чтобы у нас не было этого сценария Дикого Запада", - сказала она.