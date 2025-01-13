Через 5 діб. У РФ заявили про ліквідацію "відкритого горіння" на нафтобазі в Енгельсі

В російському місті Енгельс (Саратовська область) сьогодні, 13 грудня, на палаючій вже п'ять діб нафтобазі вдалося ліквідувати відкрите горіння. Об'єкт горів через удар дронів 8 січня.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на губернатора Саратовської області Романа Бусаргіна .

Російський чиновник традиційно у своїх заявах щодо вогняного інциденту в Енгельсі уникнув уточнення, що палала місцева нафтобаза "Комбінат Кристал". Натомість її губернатор називає "промисловим підприємством".

"На промисловому підприємстві в Енгельсі вночі вдалося досягти ліквідації відкритого горіння", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Також саратовський губернатор висловив вдячність "всім співробітникам МНС, рятувальникам та іншим фахівцям, які цілодобово перебувають на місці".

Натоміть, додав російський чиновник, на постраждалому через дроновий удар об'єкті "робота продовжується".

Удар по нафтобазі в Енгельсі

Як повідомлялося раніше, у ніч проти 8 січня в російському Енгельсі пролунали вибухи, місцева влада та жителі розповідали про атаку дронів та роботу ППО.

Тоді ж губернатор Саратовської області визнав, що на тлі повітряної атаки сталася пожежа на нафтобазі в районі міста Енгельс. За його словами, вогонь спалахнув через падіння уламків безпілотника на цей "промисловий об'єкт".

Того ж дня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по нафтобазі в Енгельсі. Військові уточнили, що була атакована база зберігання нафтопродуктів "Комбінат Крістал".

Ця нафтобаза забезпечувала паливом військовий аеродром "Енгельс-2", де базується стратегічна авіація ворога, а саме бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160.

В оприлюдненому 13 січня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) було наведено заяву російського інсайдерського джерела про те, що на нафтобазі в Енгельсі вогонь знищив три паливні цистерни, що містять 120 000 кубометрів пального, і пошкодив шість додаткових паливних баків.