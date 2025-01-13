Через 5 суток. В РФ заявили о ликвидации "открытого горения" на нефтебазе в Энгельсе

В российском городе Энгельс (Саратовская область) сегодня, 13 декабря, на горящей уже пять суток нефтебазе удалось ликвидировать открытое горение. Объект горел из-за удара дронов 8 января.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Саратовской области Романа Бусаргина .

Российский чиновник традиционно в своих заявлениях относительно огненного инцидента в Энгельсе избежал уточнения, что горела местная нефтебаза "Комбинат Кристалл". Вместо этого ее губернатор называет "промышленным предприятием".

"На промышленном предприятии в Энгельсе ночью удалось добиться ликвидации открытого горения", - написал он в своем Telegram-канале.

Также саратовский губернатор выразил благодарность "всем сотрудникам МЧС, спасателям и другим специалистам, которые круглосуточно находятся на месте".

Вместе с тем, добавил российский чиновник, на пострадавшем из-за дронового удара объекте "работа продолжается".

Удар по нефтебазе в Энгельсе

Как сообщалось ранее, в ночь на 8 января в российском Энгельсе прогремели взрывы, местная власть и жители рассказывали об атаке дронов и работе ПВО.

Тогда же губернатор Саратовской области признал, что на фоне воздушной атаки произошел пожар на нефтебазе в районе города Энгельс. По его словам, огонь вспыхнул из-за падения обломков беспилотника на этот "промышленный объект".

В тот же день Генштаб ВСУ подтвердил удар по нефтебазе в Энгельсе. Военные уточнили, что была атакована база хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл".

Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага, а именно бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160.

В обнародованном 13 января отчете американского Института изучения войны (ISW) было приведено заявление российского инсайдерского источника о том, что на нефтебазе в Энгельсе огонь уничтожил три топливные цистерны, содержащие 120 000 кубометров топлива, и повредил шесть дополнительных топливных баков.